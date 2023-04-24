У Кривому Розі зіткнулися п’ять машин: постраждала вагітна жінка (фото)

24 квітня у Кривому Розі сталася ДТП. На об’їзній дорозі зіткнулися п’ять машин.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на “Свої”.

Попередньо відомо, що Volkswagen CC рухався у бік Східного мікрорайону. Автомобіліст захотів обігнати інші машини, виїхав на зустрічну смугу, спровокувавши зіткнення ще чотирьох транспортних засобів: Skoda, Volkswagen Passat, Renault і Lanos. Останню машину вела вагітна жінка, вона постраждала і зараз перебуває під загрозою викидня.

Зіткнення було таким потужним, що всі автомобілі розкидало на відставні приблизно 250 метрів один від одного.

На даний момент на місці події працюють правоохоронці.