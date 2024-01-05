У «Київгумі» відкинули звинувачення у постачанні товарів до РФ та заявили про помсту з боку правоохоронців

У ТОВ “Київгума”, до яких напередодні з обшуками прийшла СБУ та яких підозрюють у постачанні товарів тактичної медицини країні-агресору, запевняють, що припинили співпрацю з РФ з лютого 2022 року.

Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд.

“З лютого місяця 22 року ми повністю зупинили співпрацю з країною агресором! Жодної поставки не було! Кошти втрачені в ерефіі (дебіторку), списано отримавши відповідні довідки ТПП про форс-мажор. Все це можна бачити як у нас в обліку, так і в податковій і митниці”, – заявив керівник.

Він наголошує, що естонські та швейцарська компанії, які фігурують в справі СБУ – це потужні європейські компанії, з якими “Київгума” співпрацює десятки років.

“Завжди їм поставляли ці ж позиції (медицина, дитячі вироби). Тому звинувачувати нас в “хитрих схемах” не варто, все це теж можна побачити в податковій та митниці, глянувши історію поставок”, – додав він.

“В матеріалах справи зазначено, що наша компанія виробляла товар для Естонії під їх Брендом, щоб “сховати сліди”! Дійсно, ми виробляємо товар медичного призначення (грілки, спринцівки, напальники) для них вже понад 20 років і саме під їх ТМ, а вони реалізують сотні СКЮ в т.ч.презервативи, тести на вагітність, тощо як власну продукцію по всім країнам ЄС та близького Сходу”, – зазначив Острогруд.

За його словами, всю цю інформацію можна підтвердити через митницю та ТПП, де роками оформляються документи. Також гендиректор “Київгуми” зауважив, що компанія виробляє товар під СТМ для багатьох компаній як з ЄС, так і з України, і це є звичайна практика для будь-якого виробника.

Що стосується постачань “тактики” та мільйонних сум про що заявили в СБУ, Острогруд зазначив, що дійсно, за весь період з лютого 2022 року компанія поставила товару на естонські та швейцарську компанію, що вказані в справі, на суму близько 1 млн євро.

“Але, повторюсь, ми на ці компанії поставляємо товар десятки років, і в цих сумах поставок – грілки гумові, клейонка, спринцівки, напальники, соски та пустушки для дітей та інше! Тобто, позицій “тактика” (про що можна довідатись у нас на офіц.сайті компанії) не було! Але ж, наші “слуги божі” (СБУ – ред.) до тактики “приліпили” таку позицію як Бинт Мартенса! Це тонка гумова полоса довжиною 3,5 та 5 м, яка використовується будь-де в побуті… Саме ці позиції фігурують в матеріалах справи, по якій нас звинувачують в “зраді”. Мало того поставки цих позицій – це декілька десятків тис євро, а не мільйон”, – наголошує гендиректор.

Він нагадав, що в серпні вже заявляв про тиск силовиків та відкриття кримінальної справи про поставки аптечок для ЗСУ за завищеними цінами, в якій не було жодних доказів.

“То ж, не отримавши бажаного результату по Аптечкам, але бажаючи “помсти за мою агресивну позицію”, а також бажаючи “наживи” (про що я писав раніше) – “збити нашу компанію” як єдиного і найбільшого виробника Аптечок, та завезти своїх постачальників китайського лайна…., і була створена “ДержЗрада”. Я впевнений що адвокати мають всі докази та аргументи заперечити все що зазначено в офіційній статті СБУ, та через суд спростувати інформацію та закрити справу”, – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, у ТОВ “Київгума”, її дочірніх компаніях та засновників 4 січня пройшли обшуки Служби безпеки України.

Служба безпеки України заявила, що викрила українську компанію, яка під час війни постачала до РФ засоби тактичної медицини. // Економічна правда