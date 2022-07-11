У лобовому зіткненні двох авто у Києві загинули обидва водії (фото)

У Києві в напрямку Ірпеня відбулося лобове зіткнення двох автомобілів БМВ та Шкода, внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події.

Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

«До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

«За попередньою інформацією, у напрямку міста Ірпінь відбулося лобове зіткнення двох автомобілів «БМВ» та «Шкода», внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події», — зазначається в повідомленні.

Відомості про дану подію зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група главку, яка встановлює обставини та механізм автопригоди.