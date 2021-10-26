У Миколаєві встановлюють свідків ДТП, у якій одна людина загинула, ще п’ятеро були травмовані (фото)

25 жовтня у Миколаєві о 23:15 в районі будинку №14 по вулиці Генерала Карпенка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Audi A 6 та BMW 320.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 37-річний пасажир Audi загинув на місці, 29-річний водій та 38-річний пасажир з тілесними ушкодженнями були доставлені до медичного закладу.

Також, з місця події були госпіталізовані 26-річний водій BMW та двоє пасажирів 32-х та 13-ти років.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років. Усі обставини та причини ДТП встановлюються.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, тел. 063-426-23-32 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області