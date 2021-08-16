У Рівненській області зіткнулися два мотоцикли: загинув 15-річний підліток

Ще двоє юнаків — в реанімації.

Вночі у понеділок в селі Борове на півночі Рівненської області розбився на смерть 15-річний мотоцикліст.

Як повідомляє місцева поліція, близько першої ночі на перехресті рівнозначних доріг зіткнулися два мотоцикли. 15-річний водій одного з них помер в автомобілі швидкої допомоги від отриманих травм.

Двох хлопців 19 та 20 років з іншого мотоцикла без свідомості із важкими травмами госпіталізували до лікарні.

Жоден з трьох учасників ДТП не мав шолома.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідче відділення поліції почало досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України. // LB.ua