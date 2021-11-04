У жовтні у київському крематорії спалили 2877 тіл, з них 627 – жертви COVID-19

На піку захворюваності кількість кремацій померлих від коронавірусу збільшується у 25 разів

З початку року у київському крематорії зробили рекордні 20715 кремацій, з яких 3436 — з причиною смерті COVID-19. Це при тому, що ще два-три роки тому робилося по 12-14 тисяч кремацій на рік.

Про це у відповідь на запит APnews повідомили у СКП «Київський крематорій».

у 2017 році у київському крематорії було проведено 12396 кремацій (близько 1033 на місяць)

у 2018 році — 14875 кремацій (в середньому по 1239 на місяць)

у 2019 році — 16153 кремації (по 1346 на місяць).

Як бачимо, кількість кремацій щороку потрохи зростала і до пандемії.

У 2019 році у крематорії спалювали близько 1200-1300 померлих. Лише восени-взимку кількість щомісячних кремацій трохи зростала — до 1400-1500. Найбільше кремацій було зроблено у січні — 1665 та у грудні — 1450, тобто на початку та в кінці року.

Далі з 2020 року в Україні та світі почалась пандемія COVID-19. Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року.

Спостерігаємо динаміку по цифрах. Як нам повідомили у крематорії, протягом 2020 року було зроблено вже 19457 кремацій, з них 1252 — з причиною смерті COVID-19. В середньому — по 1621 кремації щомісяця.

Проте точна статистика у розрізі по місяцях дає зрозуміти наступне: у листопаді минулого року у крематорії вперше було спалено понад 2000 тіл (2145), з яких 413 — з причиною смерті COVID-19. Вже у грудні того ж року кремації піддали 2414 померлих, 444 з яких — через COVID.

При цьому в цілому у 2020 році кількість кремацій у столиці помітно зросла, якщо порівнювати з минулими роками.

Вже з початку 2021 року було зроблено рекордні 20715 кремацій — в середньому, це по 2071 щомісяця. Позначку у 3000 кремацій на місяць у столичному крематорії ще не перейшли, проте у жовтні було зроблено 2877 спалювань, 627 з яких через коронавірус.

Всього через коронавірус цього року кремували 3436 померлих, що в середньому по 343 на місяць:

у січні — 2069 кремацій, з яких 290 COVID

у лютому — 1796 — 249

у березні — 2476 — 631

у квітні — 2893 — 942

у травні — 2129 — 396

у червні — 1705 — 106

у липні — 1636 — 38

у серпні — 1457 — 42

у вересні — 1677 — 115

у жовтні — 2877 — 627

У розрізі по місяцях чітко прослідковуються дві хвилі COVID-19 — навесні та восени.

Так, у березні та квітні було зроблено 2500-2900 кремацій, з яких 600-900 від коронавірусу. А вже у травні статистика різко пішла на спад, і вже в липні було зроблено взагалі всього 38 кремацій через коронавірус.

Таким чином кількість кремацій померлих від коронавірусу на піку збільшилася майже в 25 разів (942 у квітні проти 38 у липні). В середньому у квітні піддавали кремації близько 31 людини на добу, тоді як у тому ж липні — по 1 людині на день.

Наразі цифри знову почали зростати. У жовтні в середньому піддавали кремації по 20 людей, померлих від COVID-19 на добу. І є підозра, що буде ще гірше, аніж навесні цього року.