У Житомирі в подвійній ДТП загинув 15-річний мопедист (фото)

Також у дорожньо-транспортній пригоді травмувалася 14-річна житомирянка. Вона госпіталізована до обласної дитячої лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 квітня по вулиці Покровській в місті Житомирі.

Попередньо, близько 15:10 відбулося зіткнення автомобіля «Mercedes» та вантажівки «MAЗ», що рухалась у попутному напрямку. Після цього легковик виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мопедом.

На жаль, керманич двоколісника, 15-річний містянин, загинув на місці події.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин ДТП. На місці працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції.

Поліція Житомирської області