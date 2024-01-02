В аеропорту Токіо пасажирський літак зіткнувся з іншим судном і спалахнув: є загиблі
У Японії пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines зіткнувся з повітряним судном берегової охорони та спалахнув під час посадки в аеропорту Ханеда у Токіо, загинули члени екіпажу літака берегової охорони.
Про це повідомив суспільний мовник NHK із посиланням на відео, опубліковане в мережі, авіакомпанію, Міністерство землі та транспорту Японії та берегову охорону
За інформацією Міністерства землі та транспорту Японії, пасажирський літак, ймовірно, зіткнувся з літаком берегової охорони, що і стало причиною пожежі. Берегова охорона підтвердила факт зіткнення свого літака з пасажирським.
Авіакомпанія наголошує, що усіх людей, що перебували на борту пасаржирського судна – 367 пасажирів, ще 12 членів екіпажу – евакуювали.
日本航空によりますと、新千歳空港から羽田空港に向かっていた516便が、着陸後に海上保安庁の航空機とみられるものと衝突したという情報があるということです。
乗客は全員が脱出しているということです。
（午後6時半ごろ放送）https://t.co/UGWveQ1hVi#nhk_video pic.twitter.com/VKpWS5G2Td
— NHKニュース (@nhk_news) January 2, 2024
Поліція підтвердила загибель п’яти з шести членів екіпажу, які перебували на борту літака берегової охорони. Капітан серйозно поранений.
Пожежна служба Токіо продовжує гасіння пожежі. // УПTweet