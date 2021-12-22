В киевской гостинице обнаружили мертвой пропавшую женщину-адвоката

Умершая длительное время не выходила на связь со своими коллегами

В Киеве в номере отеля нашли мертвой кременчугского адвоката Наталью Шаповал. Тело женщины направили на судмедэкспертизу.

Об этом сообщает «Кременчугская газета».

Еще вчера коллеги женщины были обеспокоены тем, что Наталья не выходит на связь. Эту информацию сообщили правоохранителям Киева. Сегодня они решили проверить номер, где жила женщина, и обнаружили там ее мертвой.

«Сегодня» удалось выяснить у правоохранителей, что тело обнаружили в одной из гостиниц Шевченковского района Киева. По информации судмедэксперта, на теле нет следов насильственной смерти. Точная причина смерти станет известна после вскрытия. Полиция зарегистрировала производство по статье «Убийство» с пометкой «внезапная смерть».