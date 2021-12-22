В киевской гостинице обнаружили мертвой пропавшую женщину-адвоката

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Умершая длительное время не выходила на связь со своими коллегами

В Киеве в номере отеля нашли мертвой кременчугского адвоката Наталью Шаповал. Тело женщины направили на судмедэкспертизу.

На теле женщины не было следов насильственной смерти/Фото: Facebook, коллаж: "Сегодня"

Об этом сообщает «Кременчугская газета».

Еще вчера коллеги женщины были обеспокоены тем, что Наталья не выходит на связь. Эту информацию сообщили правоохранителям Киева. Сегодня они решили проверить номер, где жила женщина, и обнаружили там ее мертвой.

«Сегодня» удалось выяснить у правоохранителей, что тело обнаружили в одной из гостиниц Шевченковского района Киева. По информации судмедэксперта, на теле нет следов насильственной смерти. Точная причина смерти станет известна после вскрытия. Полиция зарегистрировала производство по статье «Убийство» с пометкой «внезапная смерть».

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