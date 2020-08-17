В Николаеве полиция вновь разыскивает несовершеннолетнюю Альбину, которая ушла из дома и не вернулась (фото)
В Николаевской области разыскивается несовершеннолетняя Гинга Альбина Андреевна 2003 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Девушка 15 августа около 20:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 160-165 см, полного телосложения, волосы черного цвета, глаза карие.
Была одета: черная футболка с рисунком девочки, черная юбка, тапочки сиреневые с пухом.
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просят звонить по номеру 102, (0512) 21-61-11, 0938586858.
Отметим, что ранее Альбину Гинга разыскивали в марте 2020 года, тогда она также ушла из дома и несколько дней о ее местонахождении не было ничего известно. // Преступности.НЕТTweet