В Николаеве полиция вновь разыскивает несовершеннолетнюю Альбину, которая ушла из дома и не вернулась (фото)

В Николаевской области разыскивается несовершеннолетняя Гинга Альбина Андреевна 2003 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Девушка 15 августа около 20:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см, полного телосложения, волосы черного цвета, глаза карие.

Была одета: черная футболка с рисунком девочки, черная юбка, тапочки сиреневые с пухом.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просят звонить по номеру 102, (0512) 21-61-11, 0938586858.

Отметим, что ранее Альбину Гинга разыскивали в марте 2020 года, тогда она также ушла из дома и несколько дней о ее местонахождении не было ничего известно. // Преступности.НЕТ