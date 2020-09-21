В Одесі п’яна «матір року» лежала під лавкою, а поруч гуляв її 5-річний син

Вчора ввечері патрульним надійшло повідомлення, що на вулиці Іцхака Рабіна перебуває жінка в сильному алкогольному сп’янінні, а поруч бігає маленька дитина.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою аби перевірити цю інформацію.

На місці події патрульні побачили нетверезу жінку, яка лежала під лавкою без тями, а поруч був хлопчик.

Хлопчина розповів, що йому 5 років, звати його Ромчиком, разом з мамою вони живуть у полі. Ромчик був брудний, голодний та дуже просив попити. Інспектори одразу напоїли та нагодували малого.

Охоронці порядку викликали швидку для надання медичної допомоги дитині та жінці. Також інспектори повідомили про цю подію працівників ювенальної превенції, які надалі встановлять всі обставини справи.

Звертаємося до громадян, у разі якщо ви бачите подібну ситуацію або дитину, яка знаходиться в небезпеці чи без супроводу дорослих – не будьте байдужими, повідомляйте про це на службу 102. // Вартові еспресо