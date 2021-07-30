В результаті ДТП у Вишгородському районі загинули чоловік та 10-річна дитина

Ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди у якій смертельно травмовано чоловіка та 10-річну дитину (ч. 3 ст. 286 КК України).

30 липня 47-річний водій автомобіля марки «Опель», рухаючись по одній із вулиць с. Димер Вишгородського району, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, а потім — на зупинку громадського транспорту, де у той час перебувало троє осіб.

Від отриманих травм 10-річний хлопчик та 60-річний чоловік загинули на місці.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, правоохоронці встановлюють свідків та обставини події.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Київській області.

Київська обласна прокуратура