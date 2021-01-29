В России 10 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика

В главке МВД по Самарской области сообщили о крупном смертельном ДТП, которое произошло в регионе с участием микроавтобуса и грузовика.

Инцидент произошел на 873-м километре трассы М-5 „Урал“.

По предварительным данным там во время движения занесло грузовик DAF с полуприцепом, в результате чего он столкнулся с микроавтобусом.

Известно о десяти погибших. Ранее сообщалось о 6 жертвах

На месте продолжают работать спасатели и правоохранительные органы. // МК