В Виннице у пьяного бесправного водителя в багажнике обнаружили мужчину

В Виннице патрульные остановили водителя автомобиля Mazda 323, который вез мужчину в багажнике.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Недавно патрульные получили вызов о драке на улице Брацлавской. Им сообщили, что несколько мужчин поместили человека в багажник красной легковушки и уехали. На Немировском шоссе инспекторы остановили автомобиль Mazda 323. В салоне было трое мужчин, которые сначала отказывались выйти из авто.

«Но потом они признались, что в багажнике их 21-летний товарищ в состоянии сильного опьянения. Добавили также, что он сам захотел там ехать, поскольку не хотел испачкать салон автомобиля», — говорится в сообщении.