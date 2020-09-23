В Виннице у пьяного бесправного водителя в багажнике обнаружили мужчину

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В Виннице патрульные остановили водителя автомобиля Mazda 323, который вез мужчину в багажнике.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Недавно патрульные получили вызов о драке на улице Брацлавской. Им сообщили, что несколько мужчин поместили человека в багажник красной легковушки и уехали. На Немировском шоссе инспекторы остановили автомобиль Mazda 323. В салоне было трое мужчин, которые сначала отказывались выйти из авто.

«Но потом они признались, что в багажнике их 21-летний товарищ в состоянии сильного опьянения. Добавили также, что он сам захотел там ехать, поскольку не хотел испачкать салон автомобиля», — говорится в сообщении.

Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти осмотр в медицинском учреждении. Результат оказался положительным – 1,17 промилле алкоголя в организме. К тому же мужчина не получал водительского удостоверения, а значит, не имел права садиться за руль. На 22-летнего водителя патрульные составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения и отсутствие права управления транспортным средством. // Преступности.НЕТ
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