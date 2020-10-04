Во Львове произошел взрыв химвещества в квартире жилого дома (видео)
К взрыву привело неустановленное химическое вещество.
Во Львове в квартире жилого дома произошел взрыв химического вещества.
В результате взрыва получил ожоги мужчина 1997 года рождения, который находился в квартире, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области.
Взрыв произошел в однокомнатной квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома по улице Кульчицкой.
Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета в квартире повреждена мебель и вещи домашнего обихода, окна. Но трещин в доме не обнаружили.
Также в ЛГС сообщили, что к взрыву привела неустановленная химвещество.
«Особых повреждений нет, трещин не обнаружено. На месте сейчас работают наши коммунальщики и правоохранители. По предварительным данным, в квартире взорвалось химическое вещество. Повреждений в других квартирах этого дома не обнаружено», — рассказала глава Железнодорожной РА Ирина Джурик.