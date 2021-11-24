Во вчерашнем ДТП в Болгарии погибла семья из 11 человек

В транспорте с македонской регистрацией ехали 52 человека.

В салоне автобуса, который в ночь на 23 ноября попал в смертельную аварию на автомагистрали «Струма» в Болгарии, находилась семья из 11 человек.

Об этом сообщает издание Traffic News со ссылкой на македонские СМИ.

Семья вместе ездила на отдых в Стамбул, а на подъезде к Болгарии вместе с другими пассажирами туристического автобуса попали в смертельное ДТП.

Среди погибших также установлена личность учительницы начальных классов из села Студеничани Северной Македонии, ее дочь и еще двое жильцов из этого же села.

Начальная школа в Скопье, ученики которой погибли в ДТП, приостановила обучение.

Среди жертв-27-летний Газменд Укали и 23-летняя Альбина Белули. Парень отмечал свой день рождения с любимой в Турции.

Большинство погибших – граждане Северной Македонии, однако были и туристы из Сербии и Бельгии. Самым маленьким было по 4 года – братья-близнецы Луан и Албан Ахмети.

В Болгарии и Северной Македонии 24 ноября объявлен трехдневный траур. // УНИАН