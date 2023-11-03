Житомир – повністю без води, через складну аварію в місті зупинився каналізаційний колектор

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3 листопада, з 15:00, обласний центр Житомир повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє Комунальне підприємство “Житомирводоканал”.

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“Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу”, – йдеться в повідомленні.

Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, з 15:00 повністю призупинене водопостачання міста.

Комунальники поки не називають термінів усунення наслідків аварії.

“Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив”, – йдеться в повідомленні.

“Житомирводоканал” обіцяє зробити усе можливе, аби впоратися якнайшвидше. // Економічна правда

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