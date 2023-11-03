Житомир – повністю без води, через складну аварію в місті зупинився каналізаційний колектор

3 листопада, з 15:00, обласний центр Житомир повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє Комунальне підприємство “Житомирводоканал”.

“Маємо складну аварійну ситуацію. Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу”, – йдеться в повідомленні.

Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, з 15:00 повністю призупинене водопостачання міста.

Комунальники поки не називають термінів усунення наслідків аварії.

“Просимо набратися терпіння доки ми ліквідуємо порив”, – йдеться в повідомленні.

“Житомирводоканал” обіцяє зробити усе можливе, аби впоратися якнайшвидше. // Економічна правда