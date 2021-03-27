12 років позбавлення волі отримав іноземець за зґвалтування неповнолітньої дівчини

За підтримання публічного обвинувачення Київською окружною прокуратурою м. Харкова Київський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України) та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, встановлено, що 11 травня 2020 року по вул. Журавлівський узвіз 26-річний громадянин Узбекистану напав на 15-річну дівчину та зґвалтував її.

Колегією суддів Київського районного суду м. Харкова винесено обвинувальний вирок, яким зазначеного чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури