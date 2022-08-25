На Рівненщині учасники злочинного угруповання заробляли на незаконному продажі військової амуніції

Двом організаторам та п’ятьом їх спільникам повідомили про підозру.

Задокументували протиправну діяльність учасників злочинної групи співробітники управлінь стратегічних розслідувань, карного розшуку та слідчого управління обласної поліції. Організували її діяльність двоє мешканців Рівного та долучили ще п’ятьох місцевих мешканців. Вони створили кілька благодійних фондів, що дозволяло їм безоплатно отримувати та завозити з-за кордону товари як гуманітарну допомогу.

Однак фігуранти, скориставшись воєнним станом, вирішили примножити свої статки. Замість того, аби відправляти товари першої необхідності та військову амуніцію на потреби осіб, які постраждали від збройної агресії, та потреб ЗСУ, 80 відсотків отриманої гуманітарної допомоги продавали громадянам, зокрема військовим та волонтерам.

23 серпня двом організаторам та п’ятьом учасникам злочинної групи поліцейські повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (реалізація (продаж) товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненій у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім того, провели 38 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, зберігання гуманітарної допомоги та вилучили 136 бронежилетів і 65 плит до них, каски, тактичні ножі, сумки, рукавчики, окуляри, протигази, тепловізор, спальні мішки, термоковдри, засоби гігієни, медичні препарати. Також вилучили зброю, бурштин, наркотичні засоби, «чорнову» документацію та майже 500 000 гривень.

Прокурори Рівненської обласної прокуратури вже звернулися до суду із клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Двом учасникам злочинної групи суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 980 000 гривень застави та цілодобового домашнього арешту.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі співробітниками обласного управління СБУ. Встановлюються особи, які також можуть бути причетні до оборудок з гуманітарною допомогою.

За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України