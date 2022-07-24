14-річному одеситу оголосили про підозру в пограбуванні дівчини

У Дюківському парку юнак чемно попросив у перехожої смартфон, щоб подзвонити, оскільки його телефон начебто розрядився. Згодившись допомогти, дівчина передала підлітку ґаджет, а він із ним кинувся навтьоки.

Про це потерпіла повідомила до поліції. Наступного дня оперативники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукали юного правопорушника та встановили: мобільний він продав за дві тисячі гривень, які одразу витратив на розваги.

«Неповнолітній досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину. Йому оголосили підозру в пограбуванні, вчиненому в умовах воєнного стану, передбаченому частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Оксана Найденова. – Дотепер родина хлопця в поле зору правоохоронців не потрапляла, а сам він за місцем навчання характеризується позитивно. Далі майбутнє юнака буде вирішувати суд».

Нагадаємо: в Роздільнянському районі двом підліткам, які намагалися пограбувати односельців, суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном строком на один рік.

Одеське районне управління поліції № 1