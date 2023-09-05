1500 доларів за непризов до лав захисників – чоловіка затримали за хабар посадовцю

Зловмисник пропонував неправомірну вигоду службовій особі територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вирішення питання щодо непризову на військову службу. Нині слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили протиправні дії фігуранта слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону після передачі грошових коштів офіцеру мобілізаційного відділення.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 31-річний чоловік запропонував офіцеру мобілізаційного відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Миколаєва винагороду у сумі 1500 доларів США, аби той посприяв у прийнятті рішення в незаконному отриманні відстрочки, анулюванні документів про призов по мобілізації та ухвалення позитивного рішення щодо непризову громадянина на військову службу по мобілізації.

Після передачі хабара правоохоронці затримали миколаївця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище».

Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Вирішується питання щодо обрання відносно зловмисника запобіжного заходу.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області