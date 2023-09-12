24-річний миколаєвець вимагав ₴3500 за вирішення питання про відстрочку від мобілізації 

– Зловмисник вимагав гроші у іноземній валюті за вплив на осіб, уповноважених на виконання функції держави, щодо прийняття рішення непризову по мобілізації. Нині слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна, – повідомив начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.

Викрили протиправні дії миколаївця слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 24-річний чоловік пообіцяв знайомому вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо анулювання документів про призов по мобілізації та ухвалення позитивного рішення щодо непризову громадянина на військову службу по мобілізації.

Після отримання неправомірної вигоди у сумі 3500 доларів США правоохоронці затримали миколаївця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди». За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання відносно зловмисника запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області