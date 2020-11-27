₴40 тис. за присвоєння групи інвалідності – затримано двох медпрацівників

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 на одержанні неправомірної вигоди затримано голову спеціальної кардіологічної МСЕК № 2 та завідувача кардіологічного відділення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, вказані медпрацівники вимагали 40 тис. гривень від громадянина за направлення на медико-соціальну експертизу та встановлення йому групи інвалідності.

26 листопада 2020 року вказаних осіб затримали «на гарячому» після отримання ними частини неправомірної вигоди.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та готується клопотання до слідчого судді щодо обрання їм запобіжних заходів.

Заходи з викриття правопорушення проводилися співробітниками прокуратури спільно зі слідчими СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура