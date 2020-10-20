5 років позбавлення волі обвинуваченому, який грабував черкащанок

За принципової позиції прокуратури колегією суддів судової палати у кримінальних справах Черкаського апеляційного суду залишено без змін вирок Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.03.2020, яким особу визнано винуватою і засуджено за вчинення грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України) до 5 років позбавлення волі.

В суді прокурором доведено, що обвинувачений 07.08.2019, будучи неодноразово засудженим (7 разів) за вчинення умисних кримінальних правопорушень проти власності, перебуваючи в м. Черкаси, помітив раніше невідому жінку, яка проходила поряд, після чого прослідував за нею до житлового будинку в м. Черкаси, де на коридорі восьмого поверху підійшов позаду, схопив рукою за шию та шляхом ривка, умисно відкрито заволодів золотими виробами загальною вартістю близько 6 тис. грн.

Він же, повторно, 08.08.2019 аналогічним чином пограбував іншу потерпілу, відкрито заволодів золотим ланцюжком вартістю майже 7 тис. грн, після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Сторона захисту оскаржила рішення суду першої інстанції, яким правопорушника засуджено до реальної міри покарання, однак суд апеляційної інстанції доводи апеляційної скарги, на підставі яких обвинувачений просив пом’якшити надто суворе покарання, визнано безпідставними.

Наразі вирок суду набрав законної сили з моменту проголошення.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури