$9000 за ухилення від військової служби: на Одещині ліквідовано ще одну корупційну схему

Організатори злочинного плану пропонували військовозобов’язаним послуги з уникнення мобілізації з подальшим виїздом за кордон.

Припинили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції. Її організатором виявився керівник однієї з одеських громадських організацій, який залучив до неї військовослужбовця.

Так, маючи зв’язки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, фігуранти обіцяли громадянам вирішити питання непризову до лав ЗСУ шляхом зняття їх із військового обліку за станом здоров’я. Також пропонували їм допомогти з виготовленням документів для безперешкодного виїзду за кордон. Свої «послуги» зловмисники оцінювали у 9 000 доларів.

11 грудня правоохоронці затримали керівника громадської організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 9 000 доларів. Затриманому та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України