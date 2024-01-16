Четверо осіб завдали «Енергоатому» майже ₴100 мільйонів збитків

Завершилося слідство у справі щодо заволодіння коштами при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

Завершено досудове розслідування у справі стосовно чотирьох осіб, серед яких є посадовці державного підприємства НАЕК “Енергоатом” і приватної компанії, вони підозрюються у тому, що їх дії завдали майже 100 млн грн збитків ДП “НАЕК “Енергоатом”, повідомляє САП.

Слідство встановило, що у грудні 2020 року між відокремленим підрозділом “Атомпроектінжиніринг”, яке входить у структуру ДП НАЕК “Енергоатом”, та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. З метою заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом” додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала “Енергоатому” набагато дорожче. У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.

Серед підозрюваних учасників схеми:

генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК “Енергоатом”;

начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК “Енергоатом”;

керівник приватної компанії та працівник юридичного відділу компанії.

Раніше у матеріалі для ZN.UA “Як “Енергоатом” підняв десятки мільйонів… на мішках” автори Юрій Ніколов та Олександра Карасевич проаналізували, чому великі кубічні мішки, які використовують при захисті від осколкових уражень наземних енергооб’єктів, обходяться “Енергоатому” дорожче, ніж іншим. // Дзеркало тижня