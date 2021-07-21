Членів організованої групи судитимуть за відчуження земель комунальної власності вартістю понад ₴10 млн.

Черкаською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які діючи у складі організованої групи, шляхом шахрайства, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснили незаконне відчуження земельних ділянок комунальної власності Уманської міської ради загальною вартістю понад 10 млн 300 тис грн (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, організатор та виконавець, залучивши державних кадастрових реєстраторів відділу у м. Умань міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умань Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, а також державного реєстратора однієї з територіальних громад Черкаської області, здійснили незаконну реєстрацію права власності 5 земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, які в подальшому реалізували за грошові кошти на користь третіх осіб. На майно обвинувачених і вказані землі накладено арешт на суму більше 10 млн грн з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, а також відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Черкаській області за оперативного супроводження Управління СБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури