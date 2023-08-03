Чоловіка, який поширював інформацію про приватне життя адвоката, покарали штрафом

Першотравневий районний суд міста Чернівці визнав громадянина винуватим у порушенні недоторканості приватного життя.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 31 липня.

У період часу із 2 серпня по 14 грудня 2021 року обвинувачений у соцмережі Facebook умисно і з метою самоствердження за рахунок приниження інших осіб поширював конфіденційну інформацію щодо фактичного місця проживання, а також фотокопії особистих документів та фотографії з написами образливого змісту, що стосуються родини потерпілого.

У помешканні чоловіка провели обшук і вилучили флешку і мобільний телефон, на яких зберігалась конфіденційна інформація про потерпілого.

У суді зловмисник вину визнав частково та пояснив, що із сімʼєю потерпілого має тривалі неприязні відносини, які повʼязані із поділом майна його пасинка та їх племінниці, а також визначення місця проживання його онука. Всі фото робив його пасинок, оскільки він жодного разу біля будинку потерпілих не був. Отримував всі фото від свого пасинка, оскільки фото потрібні були, щоб захищати пасинка в суді та міській раді. Він репостив фото в соціальну мережу Facebook нібито на прохання пасинка. Бажав підняти громадськість. Стверджував, що потерпілі не звертались про видалення фото з соцмереж.

Потерпілий розповів суду, що обвинувачений протягом кількох місяців публікував у Facebook приватні і персональні дані про його майновий стан, місце проживання, фото будинку, особисті фотографії, а також документи, які були повʼязані із наданням правової допомоги, розповсюджував недостовірну інформацію серед його партнерів і колег. Потерпілий повідомив, що намагався врегулювати конфлікт, його дружина телефонувала обвинуваченому і просила припинити це. Він вважає, що обвинувачений чинив тиск на нього як на адвоката.

Конституційний Суд України, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України, вважає, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) — це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоровʼя, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сімʼї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім`ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З поданих захистом до суду письмових доказів, зокрема з довідки про склад осіб в тому числі і потерпілих, вбачається, що обвинувачений жодних висновків для себе не зробив та продовжує збирати та зберігати конфіденційну інформацію стосовно потерпілих. У довідці наводиться інформація про склад сімʼї потерпілих, рік їх народження, адресу реєстрації тощо.

Посилання обвинуваченого, що флешка з конфіденційною інформацією належала його пасинку не підтверджується жодними доказами, оскільки сам при допиті вказав, що пасинок проживає за іншою адресою, доказів того, що особисті речі пасинка можуть знаходитися в помешканні обвинуваченого немає.

Підсудний є пенсіонером, інвалідом ІІ групи, раніше до кримінальної відповідальності не притягнувався.

Суд вирішив, що достанім для перевиховання цього чоловіка буде штраф у 8500 гривень. Флешку з конфіденційною інформацією мають знищити.

Із відкритих джерел відомо, що потерпілий у цій справі є адвокатом і керівником адвокатського обʼєднання у Чернівцях.