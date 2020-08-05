Чоловіка затримали на спробі підкупу посадовця поліції Херсонщини (фото)

50-річний мешканець Херсонської області запропонував посадовцю поліції 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму чоловік сподівався уникнути кримінальної відповідальності та повернути вилучений автомобіль зі штрафмайданчика. Оперативники внутрішньої безпеки затримали фігуранта під час передачі домовленої суми «відкупних».

До Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація від начальника одного з відділень Каховського відділу поліції ГУНП в Херсонській області про корупційну пропозицію. 50-річний мешканець області запропонував поліцейському 10 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу та повернення зі штрафмайданчика його авто.

Про корупційну пропозицію 35-річний майор поліції одразу доповів керівництву Херсонського управління ДВБ НПУ.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі херсонської поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області, розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Хабародавця затримали під час передачі посадовцю поліції обіцяної «винагороди» – 10 тисяч гривень. Гроші вилучено у якості речових доказів.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі готується вручення підозри та обрання запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України