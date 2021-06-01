ДБР затримало податківця, який вимагав хабар у лікаря-стоматолога

Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо викорінення корупції на всіх щаблях влади.

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві затримали начальника однієї з місцевих податкових інспекцій у Сумській області під час отримання хабаря.

За даними слідства, податківець шантажував лікаря-стоматолога перевіркою його підприємницької діяльності. Аби уникнути перевірки, очільник місцевої податкової вимагав хабар у розмірі 1 тис. доларів США.

У разі несплати він погрожував штрафними санкціями та неабиякими проблемами.

ДБР затримало податківця 31 травня 2021 року під час передачі 1 тис. доларів США.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та УСБУ в Сумській області.

ДБР