Деснянський суд столиці оголосив чоловіку вирок за розбій та пограбування

Слідчі довели причетність чоловіка до розбійного нападу та двох пограбувань на Лісовому масиві. За скоєне фігурант чотири з половиною років проведе за ґратами.

Нагадаємо, що розбійний напад стався у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що біля багатоповерхівки на вулиці Шолом-Алейхема на нього напав невідомий і відібрав мобільний телефон.

Працівники карного розшуку відділу поліції №1 Деснянського управління поліції при відпрацюванні повідомлення про злочин затримали неодноразово судимого 31-річного киянина, якому за погодженням з прокуратурою слідчі повідомили про підозру. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив та вчинив ще два грабежі.

На вулиці Мілютенка фігурант підійшов до чоловіка похилого віку та зірвав із його плеча сумку з мобільним телефоном та 8 тисячами гривень, а на вулиці Шолом Алейхема силою вирвав із рук жінки сумку. Слідчі повідомили чоловіку про підозру, а суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою.

Досудове розслідування за цими фактами завершено. Вироком Деснянського районного суду у місті Києві киянина за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, засудили до чотирьох років позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України – до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 70 (Призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень) Кримінального кодексу України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, за сукупністю злочинів за скоєне фігурант проведе за ґратами чотири з половиною років.

Відділ комунікації поліції Києва