До 10 років за ґратами загрожує водієві позашляховика, який п’яним збив на смерть мотоцикліста

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця одного із сільськогосподарських виробничих кооперативів, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Так, слідством встановлено, що вночі 4 липня цього року, водій автомобіля «Hyundai Santa FE», перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, в с. Орлівка, колишнього Березнівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із мотоциклом марки «Viper 150», під керуванням 18-річного хлопця, який рухався у зустрічному напрямку. Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці пригоди. Там же затримали і кермувальника позашляховика. Наразі винуватець ДТП перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури