До 6 років позбавлення волі загрожує сумчанину за зберігання дитячого порно

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного сумчанина, який зберігав вдома дитячу порнографію.

За даними слідства, обвинувачений без мети збуту чи розповсюдження, порушуючи суспільну мораль, завантажив на свій ноутбук 11 відеофайлів, які згідно до висновку експерта є дитячою порнографією. Зазначений гаджет, на якому чоловік зберігав заборонені відео, був вилучений за місцем його проживання під час проведення обшуку 23 червня 2021 року.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 (придбання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) КК України. За скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Досудове слідство проведено слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура