До 8 років ув’язнення засуджено іноземця, що скоїв смертельну ДТП, в якій загинув батько із 12-річним сином (фото)

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Одеської обласної прокуратури іноземця визнано винним у скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинув батько із сином, а матір дитини травмовано (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Прокурорами у суді доведено, що на початку травня минулого року засуджений, керуючи напідпитку автомобілем «AUDI Q7», перевищив швидкість та зіткнувся з легковиком «ВАЗ-21093», який рухався в попутному напрямку по вул. От. Головатого у м. Біляївка на Одещині.

Від удару «ВАЗ-21093» в’їхав у залізобетонний стовп ЛЕП на узбіччі, який від зіткнення впав на дах автомобіля.

Внаслідок скоєної ДТП загинув 43-річний водій ВАЗу та його 12-річний син, а дружина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури