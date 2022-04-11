Довічне позбавлення волі загрожує вінничанину за стрілянину комунальників та бійців КОРДу

Під час проведення спеціальної поліцейської операції 63-річний зловмисник вистрілив з рушниці по спецпризначенцях. Від дій правопорушника ніхто не постраждав.

10 квітня від жителів однієї з багатоповерхівок обласного центру надійшло повідомлення про те, що їх сусід стріляє по працівниках комунальної служби. На місце злочину відразу виїхали всі правоохоронні профільні служби.

Встановивши, що озброєний зловмисник зачинився у власній квартирі, бійці КОРДу провели його затримання, під якого він вистрілив у поліцейських. Чоловік перебував у стані сильного сп’яніння. Пояснити свої дії він не міг.

Мисливська рушниця, з якої правопорушник стріляв, вилучена. Слідчі встановлюють законність користування зброєю затриманим.

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі слідство готує матеріали для оголошення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області