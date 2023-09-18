Довічне ув’язнення загрожує ще 8 зрадникам, які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 8 зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань рф та воювали проти України.

Сили безпеки та оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Серед затриманих – гранатометники, радіотелефоніст та кулеметники.

Майже всі вони бойовики «зі стажем», оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення рф приєднались до терористичних угруповань «л/днр» та воювали проти сил АТО на сході України.

Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної і протитанкової зброї.

Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України