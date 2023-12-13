Дубінському через умисне зволікання обмежили терміни ознайомлення з матеріалами справи щодо підроблення документів

У ході розслідування встановили, що нардеп і його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами провадження.

Терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата у службовому підробленні для виїзду за кордон обмежили.

Суд задовольнив клопотання слідчого про встановлення підозрюваному та його захисникам терміну до 29 грудня 2023 року, – повідомили у Державному бюро розслідувань.

Судячи з матеріалів справи, йдеться про народного депутата Олександра Дубінського.

Слідчі встановили, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду.

У чому підозрюють Олександра Дубінського

Загалом цей народний депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов’язаного та в державний зраді.

Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023. Вона була пов’язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька.