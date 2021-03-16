Дві російські наркоторговки намагалися нелегально перейти кордон та сховатися в Україні (відео)

Двох громадянок Росії, які незаконно перетнули кордон з РФ в Україну, затримали учора військовослужбовці Харківського прикордонного загону неподалік пункту пропуску «Гоптівка».

В черговий раз допомогла система «інтелектуального кордону», за допомогою камер відеоспостереження якої й було виявлено, як порушниці намагалися пробратися крізь кордон.

До місця незаконного перетинання державного кордону одразу висунувся прикордонний наряд, який і затримав подорожувальниць. Документи, що посвідчують особу в панянок були відсутні.

Зі слів затриманих стало відомо, що вони є громадянками РФ, нібито мешканками м. Мурманськ. Жінки навперейми розповідали, що у незаконний спосіб вирішили перетнути кордон у зв’язку із відсутністю документів. Проте, в ході встановлення осіб затриманих, правоохоронці попередньо з’ясували, що на батьківщині їх підозрюють у злочині, який пов’язаний з незаконним обігом наркотичних речовин. Тож уникнути відповідальності та сховатися на території України росіянкам не вдалося.

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Наразі за незаконне перетинання державного кордону Дергачівським районним судом Харківської області іноземних громадянок притягнуто до відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 8,5 тис. гривень кожній. Також іноземок буде повернуто у РФ та заборонено в’їзд в Україну терміном на 5 років.

ДПСУ