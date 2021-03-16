Дві російські наркоторговки намагалися нелегально перейти кордон та сховатися в Україні (відео)
Двох громадянок Росії, які незаконно перетнули кордон з РФ в Україну, затримали учора військовослужбовці Харківського прикордонного загону неподалік пункту пропуску «Гоптівка».
В черговий раз допомогла система «інтелектуального кордону», за допомогою камер відеоспостереження якої й було виявлено, як порушниці намагалися пробратися крізь кордон.
До місця незаконного перетинання державного кордону одразу висунувся прикордонний наряд, який і затримав подорожувальниць. Документи, що посвідчують особу в панянок були відсутні.
Зі слів затриманих стало відомо, що вони є громадянками РФ, нібито мешканками м. Мурманськ. Жінки навперейми розповідали, що у незаконний спосіб вирішили перетнути кордон у зв’язку із відсутністю документів. Проте, в ході встановлення осіб затриманих, правоохоронці попередньо з’ясували, що на батьківщині їх підозрюють у злочині, який пов’язаний з незаконним обігом наркотичних речовин. Тож уникнути відповідальності та сховатися на території України росіянкам не вдалося.
Наразі за незаконне перетинання державного кордону Дергачівським районним судом Харківської області іноземних громадянок притягнуто до відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 8,5 тис. гривень кожній. Також іноземок буде повернуто у РФ та заборонено в’їзд в Україну терміном на 5 років.Tweet