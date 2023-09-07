Двох жителів Рівненщини судитимуть за вимагання неіснуючого боргу та погрозу розправою

Обом тепер загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за погодженням із обласною прокуратурою закінчили досудове розслідування та скерували на розгляд суду із обвинувальним актом матеріали кримінального провадження за частиною 4 статей 186 та 189 КК України.

За оперативного супроводу працівників СБУ регіону у рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що на 18-річного жителя міста Дубно влітку торік своїм старшим знайомим поскаржилися неповнолітні. Той нібито безпідставно втрутився у їхній конфлікт. Після того в потерпілого двоє тоді ще 21-річних дубенчан із погрозами та із застосуванням фізичного насильства почали вимагати гроші.

Так, поблизу місцевої водойми мисливською рушницею вони нанесли тілесні ушкодження в коліно 18-річному, а потому — декілька ударів руками по обличчю. Крім того, безпідставно пред’явили вимогу передати їм грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень.

Наступного разу силоміць помістили його до автомобіля «Renault» і завезли в лісопосадку. Погрожуючи пістолетом і ножем, наносили удари ногами та руками по обличчю і тулубу потерпілого, вимагаючи та збільшивши цього разу суму в 7 тис. грн.

Через деякий час зловмисники знову нагадали про заборговані кошти. Під час зустрічі вони вчергове погрожували юнакові та завдали тілесні ушкодження. Крім того, після передачі «заборгованої» суми один із них відкрито заволодів ще й 1500 гривнями, вирвавши їх із рук потерпілого. Відтак загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 8 500 гривень. Після декількох місяців знущань дубенчанин на початку березня цього року звернувся до правоохоронних органів.

Поліцейські затримали вимагачів, повідомили їм про підозру та зібрали достатньо доказів для доведення їхньої вини. Кримінальне провадження за фактами грабежу та вимагання, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану, поєднаного із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, скеровано на розгляд суду, який і виноситиме свій вердикт.

Відомо, що один із зловмисників нині — підсудний за скоєний аналогічний злочин.

Відділ комунікації поліції Рівненської області