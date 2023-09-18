Директорка будинку культури намагалася «захиститися» від звільнення депутатським імунітетом

За участі прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури суд визнав винною депутатку однієї з сільських рад Житомирського району у скоєнні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП).

Її притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу на суму 3400 грн.

Прокурори у суді довели, що депутатка сільської ради, директорка будинку культури, надіславши до сесії сільської ради запит з особистих питань, діяла в умовах реального конфлікту інтересів (спричинила конфлікт інтересів).

Причиною для написання такого запиту стала ситуація, що виникла у неї на роботі. Зокрема, у зв’язку з реорганізацією культурницького закладу, директорку звільняли з посади.

Не бажаючи бути звільненою, вона звернулася до сільської ради, аби депутати захистили її власні інтереси та залишили на посаді директорки будинку культури.

Фактично депутатка порушила Закон України «Про запобігання корупції», яким заборонено використання статусу депутата у приватних інтересах.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури