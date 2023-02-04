Дитсадок без ремонту, збитки державі майже у ₴300 тисяч — підприємець підозрюється у службовій недбалості

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що інженер технічного нагляду під час виконання своїх службових обов’язків не догледів за проведенням капітального ремонту асфальтобетонного покриття дитсадка у Новобаварському районі м. Харкова.

Так, частина робіт або взагалі не була проведена, або виконана не в повному обсязі.

Підприємець не вжив заходів щодо припинення робіт підрядником та виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, не повідомив замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю про невідповідність будівельних робіт у частині фактичних об’ємів та завізував і скріпив особистою печаткою офіційні документи із завищеними обсягами робіт.

Своїми незаконними діями службова особа заподіяла істотну шкоду інтересам Харківській міській територіальній громаді на суму майже 300 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура