Ексголову та депутата сільради на Хустщині викрили на махінаціях із землею на суму понад 2 млн.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем колишньому голові однієї із сільських рад Хустщини, а також депутату цієї ж ради. Відповідно до санкції статті фігурантам загрожує позбавлення волі до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, зі штрафом.

Слідчі Головного управління поліції області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні службового злочину двом посадовцям однієї із сільських рад Хустщини.

У ході досудового розслідування слідчі у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань встановили, що колишній голова органу місцевого самоврядування у змові з депутатом, який також являється головою комісії з питань землекористування, незаконно передали у приватну власність останнього дві земельні ділянки площею 0,74 га та 0,65 га.

Враховуючи те, що депутат вже раніше використав своє право на безоплатну приватизацію землі, а самі ділянки фактично знаходяться за межами населеного пункту і відповідно не відносяться до компетенції вказаної сільської ради, чоловіки своїми діями завдали державі збитків на суму понад 2 мільйони 340 тисяч гривень.

Дії підозрюваних слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто Зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області