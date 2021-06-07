Ексслужбовця Київської облради судитимуть через розкрадання ₴2 млн. адресної допомоги мешканцям Київщини

Печерською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою із своїм безпосереднім керівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі (ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, керівник одного з відділів Київської обласної ради, залучивши підпорядкованого йому службовця, організував незаконну схему заволодіння бюджетними коштами, передбачених для допомоги окремим категоріям громадян, а саме: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та інш., згідно програми «Турбота».

Так, вказані працівники Київської обласної ради шляхом підробки відповідних розпоряджень про виділення матеріальної допомоги, вносили у списки осіб без законних на те підстав, та таким чином упродовж 2018-2019 років заволоділи бюджетними коштами на суму більше 2 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт відносно ексслужбовця скеровано до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування відносно начальника відділу, який був організатором цієї схеми, на цей час триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура