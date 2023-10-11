У Херсоні викрито торговця російською зброєю та боєприпасами

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю смт Високопілля у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на території Бериславського району відшукував на покинутих бойових позиціях окупантів трофейну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Потім планував їх збути зацікавленим особам.

У вересні 2023 року правоохоронці задокументували продаж фігурантом двох реактивних штурмових гранат російського виробництва. За це він отримав понад 40 тисяч гривень.

В ході обшуку у гаражі підозрюваного правоохоронці виявили корпуси гранат різних типів та запали до них, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, майже 1000 набоїв різного калібру.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, перевіряється його причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування проводить ГУНП в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора