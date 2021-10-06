Штраф та конфіскація неправомірної вигоди у дохід держави – сирійцю винесли вирок за хабар прикордоннику

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 41-річного громадянина Сирійської Арабської Республіки, якого обвинувачували у наданні неправомірної вигоди (ч.1 ст.369 КК України).

Встановлено, що у вересні поточного року сирієць, достовірно знаючи, що у нього відсутні документи щодо виїзду із території України, з метою його безперешкодного пропуску через прикордонний наряд, надав хабар у розмірі 200 доларів США працівникам прикордонної служби міжнародного пункту пропуску «Краківець».

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Яворівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 17 тис грн штрафу, а надану неправомірну вигоду конфісковано у дохід держави.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури