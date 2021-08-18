Гражданин Грузии, застреленный сегодня в столице, находился в розыске

Гражданина Грузии Роберта Кипшидзе, которого сегодня застрелили в Киеве, разыскивали правоохранители за хулиганство.

Об этом сообщает УНН.

Стало известно, что мужчину подозревали в участии в хулиганских действиях совершенных группой лиц в одном из столичных кафе на Бульваре Леси Украинки еще в 2019 году. Также, вероятно, речь идет о преступных разборках.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Днепровском районе столицы неизвестные избили и застрелили мужчину. Неизвестные с места совершении преступления скрылись.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные и следственные действия.

Как стало известно УНН, убит гражданин Грузии Робер Кипшидзе.