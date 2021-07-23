Групу підприємств, які торгують ЛГВ, викрили в ухиленні від сплати податків на ₴13 млн.

Співробітники ДФС у Запорізькій області, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили групу підприємств, що здійснювали реалізацію лікеро-горілчаних виробів в умисному ухиленні від сплати податків.

Службові особи підприємств використовували так звану схему “скруток”. З метою мінімізації податкових зобов’язань, використовувалися реквізити суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та таких, що належать до категорії ризикових платників.

В злочинній схемі було задіяно щонайменше 3 підконтрольних підприємства, що надають послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ шляхом відображення у первинних документах фінансово-господарських операцій реалізації товару у вигляді дизельного пального та зернових.

Встановлено ряд суб’єктів реального сектору економіки, які скористались вказаними послугами та в подальшому здійснили реалізацію товару, відмінного від придбаного.

Сума втрат бюджету внаслідок таких схем наразі встановлюється та на даний час складає майже 13 млн грн., що підтверджується висновком спеціаліста регіонального судово-експертного бюро.

З метою документування злочинної схеми та здобуття доказів, зокрема первинних документів, не облікованої алкогольної продукції співробітники податкової міліції провели 7 санкціонованих обшуків у складських та офісних приміщеннях, які використовують фігуранти у Харківській області та м. Харкові.

За результатами обшуків вилучено документи господарської діяльності і документи складського обліку, які мають значення для розслідування кримінального провадження, відібрано зразки лікеро-горілчаних виробів.

“Наголошую, що діяльність підприємств реального сектору економіки жодним чином не блокувалася та не блокується. Групу підприємств, діяльність яких наразі перевіряється, умовно можна віднести до «сірого» бізнесу, оскільки поряд із проведенням легальних операцій, вони використовують незаконні схеми і таким чином сприяють існуванню «тіньовому» сектору економіки.

Вкотре закликаємо бізнес працювати в межах закону. Використання різних схем, ухилення від сплати податків, тощо, все це негативно впливає на наповнення бюджету та на стан економіки в цілому.

Основним завданням ДФС є боротьба з тіньовими ринками. Ми впевнені що з білим бізнесом потрібно будувати діалог. У боротьбі з чорним ринком будемо діяти рушіче та жорстко, в межах визначеної компетенції ДФС”, — зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Державна фіскальна служба України