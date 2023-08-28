Харків’янина судитимуть за зґвалтування дитини, зберігання та збут дитячого порно

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного жителя Харкова, якому інкримінують зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, умисне зберігання та виготовлення і збут дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч.ч.1, 3 ст. 301-1 КК України).

Подія сталася в червні 2022 року неподалік одного з готелів Полтави. Обвинувачений зґвалтував малолітнього хлопчика, виготовив графічні файли порнографічного характеру із зображенням останнього, які в подальшому через месенджер відправив іншій особі.

Зловмисник переховувався від слідства. Завдяки скоординованій роботі прокуратури та поліції його відшукали, затримали та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Полтавським районним управлінням поліції ГУНП в Полтавській області.

Обвинувачений – уродженець рф, громадянин України, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури