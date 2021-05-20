Харьковчанку осудили за продажу своих порнографических фото и видео

Киевский районный суд Харькова вынес приговор женщине, которая торговала порнографическими файлами. Уроженка Донецкой области признала вину и объяснила свои действия отсутствием денег. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

По данным следствия, фигурантка несколько раз изготавливала фото и видео с собой «в главной роли». С апреля по октябрь 2019 года она неоднократно продавала контент разным «клиентам». Полиция выяснила, что женщина получила 3,5 тысячи гривен.

В ходе разбирательства она признала свою вину. По словам обвиняемой, в 2014 году она из-за военных действий переехала в Харьков, но здесь столкнулась с безденежьем и решила заработать таким образом. За изготовление и сбыт порнографических материалов судья Яна Губская приговорила женщину к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции. // newsroom.kh.ua