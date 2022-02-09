Хмельницькі поліцейські розшукують шахрайок, які під приводом обміну коштів ошукали 86-річну пенсіонерку

Під приводом заміни старих купюр на нові шахрайки забрали в пенсіонерки 530 доларів США та 300 євро, залишивши їй сувенірні гроші.

Вчора, 8 лютого, близько 14:50 години 86-річна потерпіла поверталась додому. Біля під’їзду до неї підійшли дві невідомі жінки, які представились працівниками одного з комунальних підприємств міста та повідомили, що проводять перевірку лічильників.

Зайшовши до квартири, жінки перевели розмову на те, що зараз проходить грошова реформа, і вони також можуть обміняти старі купюри на нові. Потерпіла розповіла жінкам, що у неї є заощадження — 530 доларів США та 300 євро.

Коли одна зі зловмисниць відволікла увагу пенсіонерки на перевірку лічильника, інша замінила валюту на сувенірні гроші. Після цього псевдокомунальниці залишили квартиру.

Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулась до правоохоронців. За вказаним фактом працівники Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і наразі працюють над пошуком зловмисниць.

Зауважимо, що такий вид шахрайства орієнтований на людей похилого віку. Тож закликаємо родичів, сусідів, опікунів говорити на цю тему з пенсіонерами і попереджати їх про небезпеку.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області